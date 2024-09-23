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В Саратове впервые проходит одна из частей заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», одним из учредителей которого является Министерство просвещения Российской Федерации. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году победу в профессиональном состязании одержал наш земляк Олег Янковский.За звание лучшего будут бороться 89 педагогов со всей России, которые были выбраны по итогам региональных этапов. В Саратове им предстоит провести открытый урок, а также принять участие в беседе-интервью по актуальным вопросам образования с членами жюри.Поприветствовал участников конкурса на нашей саратовской земле и поблагодарил педагогов за их труд. Именно учителя зажигают в наших детях интерес к знаниям, закладывают в них основополагающие ценности, которые станут опорой в их дальнейшей жизни.«Учитель года России» - больше, чем просто конкурс. Он открывает для педагогов новые дороги для личного и карьерного роста. Каждый из них достойный претендент на звание лучшего. В этом профессиональном состязании будет победитель, но не будет побежденных, потому что все участники уже доказали, что они в числе сильнейших.