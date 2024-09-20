20 сентября 2024 ПЯТНИЦА
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В селе Балтай появилась новая игровая зона для детей

Новости
В селе Балтай появилась новая игровая зона для детей

В селе Балтай у площади Победы установили детскую игровую площадку с современным оборудованием. Общественная  локация преобразилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

"Удачное расположение и разнообразие представленных возможностей для отдыха превратили игровую зону в популярное место среди детей и взрослых. На территории также установили уличное освещение, провели работы по озеленению. С каждым годом жители всё активнее включаются в принятие решений по формированию городской среды. Очень хочется, чтобы подобные объекты радовали детишек и их родителей как можно дольше. А это возможно только при бережном отношении", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.