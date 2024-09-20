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Общественники о сносе расселенных домов в Летке: «Это вопрос безопасности целого микрорайона»

Новости
Общественники о сносе расселенных домов в Летке: «Это вопрос безопасности целого микрорайона»

Энгельсские общественники прокомментировали решение губернатора Романа Бусаргина поддержать Энгельс в вопросе сноса расселенных домов в Летном городке. Вопрос о выделении муниципалитету 50 миллионов рублей будет вынесен на ближайшее заседание Саратовской областной Думы.
Председатель Общественного совета Энгельсского района, заслуженный учитель РФ Василий Буцких считает решение главы региона своевременным:
«Проблема Летного городка давно всем известна. Она требовала вмешательства и финансирования. Сегодня Губернатор нашел пути ее решения, за что хочется выразить отдельные слова благодарности. Вопрос сноса аварийных домов, - это вопрос безопасности целого микрорайона города. Уверен, в ближайшее время этот вопрос будет разрешен».

Общественники о сносе расселенных домов в Летке: «Это вопрос безопасности целого микрорайона»

Заместитель председателя Совета ветеранов Дальней авиации, ветеран Вооружённых сил Дмитрий Прокопец солидарен с коллегой:
«От лица общественников и жителей Летного городка хочу выразить благодарность Губернатору нашей области и Главе ЭМР за направление средств для сноса аварийного жилья на территории городка. Во избежание пожаров , криминала , аварийности, учитывая политическую особенность этой геоточки, конечно лучше снести , очистить территорию для дальнейших мероприятий по облагораживанию в соответствие с обсуждаемыми проектами».