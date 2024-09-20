В школах заработали кружки по подготовке специалистов в сфере беспилотных авиасистем

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Одним из участников проекта стала школа №10 г. Аткарска. Здесь, в современных и уютных кабинетах проходят занятия для школьников 8-11 классов. Кроме того, по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» приобретена новая техника.«В прошлом году я начала знакомиться с программированием дронов на базе саратовского детского технопарка «Кванториум», поэтому, когда стало известно об открытии классов в нашей школе, где можно познакомиться с виртуальным миром и создать что-то самостоятельно, я не думая записалась в кружок», - рассказала ученица 10 класса Арина Портянкина.В рамках новой программы школьники учатся конструировать, программировать и управлять дронами. В оборудованных классах созданы: рабочая зона со столами и персональными компьютерами, ремонтные станции, зоны 3D-печати, а также полетные зоны для проведения испытаний. Для управления беспилотниками у школьников есть 3D очки, с помощью которых они могут управлять дроном от первого лица.Педагог дополнительного образования Александр Никифоров перед новым учебным годом прошел трехмесячное обучение, которое включало теоретические и практические занятия. По окончанию обучения он сдал экзамен на «отлично» и получил сертификат.«Я считаю, что современному педагогу нужно постоянно обновлять свои знания, учиться новому. Сейчас беспилотные авиационные системы являются актуальным направлением, к тому же, детям это очень интересно. Мы с учениками уже приступили к теоретическому изучению. В настоящее время у нас три группы по двенадцать человек, но с каждым разом желающих становится больше. Многие ребята быстро схватывают, даже иногда подсказывают мне. Мы работаем в тандеме: я учу их, а они меня», - отметил Александр Геннадьевич.Ученик 8 «А» класса школы №10 г. Аткарска Артем Кузянов давно интересуется сферой беспилотных авиасистем. На базе детского технопарка «Кванториум» г. Саратова он изучал конструирование. Этой весной Артем занял 3 место в направлении «Инженер» на региональном чемпионате по пилотированию дронов «Первый полет».«Мне интересно конструировать дроны, у них необычное «состояние», можно собрать разные модели. В будущем я планирую стать инженером», - поделился Артем.