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Продлеваются сроки предоставления увеличенной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу

Новости
Продлеваются сроки предоставления увеличенной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу


Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о продлении сроков предоставления увеличенной в 10 раз единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Ранее размер региональной выплаты вырос до 500 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт в период с 1 августа по 30 сентября. Согласно изменениям, теперь указанный период продлен до 31 декабря текущего года.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Таким образом, годовой доход контрактников составит около 3,5 млн рублей. В эту сумму входят как региональные выплаты, так и федеральные, а также денежное довольствие.