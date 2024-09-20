Продлеваются сроки предоставления увеличенной единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о продлении сроков предоставления увеличенной в 10 раз единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.Ранее размер региональной выплаты вырос до 500 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт в период с 1 августа по 30 сентября. Согласно изменениям, теперь указанный период продлен до 31 декабря текущего года.Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Таким образом, годовой доход контрактников составит около 3,5 млн рублей. В эту сумму входят как региональные выплаты, так и федеральные, а также денежное довольствие.