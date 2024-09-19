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В Энгельсской детской клинической больницы приступили к замене лифта.

Новости
В Энгельсской детской клинической больницы приступили к замене лифта.


В медицинских учреждениях региона продолжается обновление лифтов. Напомним, средства на ремонт лифтового оборудования выделили по региональной программе губернатора Романа Бусаргина

Лифты в больницах – это не просто удобство, а вопрос безопасности и доступности медицинской помощи. Важно, чтобы маломобильные пациенты, медицинский персонал и оборудование могли быстро и безопасно перемещаться по зданию.

«Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъёмность и увеличенные размеры дверных проёмов, что позволяет перевозить маломобильных пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи, на каталках и реанимационных кроватях. Замена старых лифтов на новые улучшит условия пребывания в больнице и обеспечит комфортный доступ к отделениям. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки», - прокомментировал главный врач больницы Михаил Свинарев.