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Более 15 тысяч вязаных изделий отправили «серебряные» волонтёры в зону СВО

Новости
Более 15 тысяч вязаных изделий отправили «серебряные» волонтёры в зону СВО


В Саратовской области «серебряные» волонтеры с самого начала специальной военной операции оказывают помощь бойцам на фронте. О том, как активисты поддерживают защитников, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталия Гурьева на депутатских слушаниях в Саратовской областной Думе.

В волонтерской деятельности активно участвуют порядка 1000 жителей региона старшего возраста. Свой «отряд» добровольцев есть в каждом районе области.

С участием «серебряных» волонтёров проходят различные добровольческие акции, мастер-классы и социально значимые мероприятия.

«Наши старшие активисты сплотились вместе со всей страной вокруг очень важной задачи - помощи военнослужащим, находящимся на СВО. Женщины участвуют в акциях по вязанию теплых вещей «Солдату – тепло материнских рук», «Тепло для героя», «С теплом из дома» и других. За период специальной военной операции в зону СВО направлено порядка 15 тысяч вязаных изделий. Помимо этого они шьют для бойцов элементы походной экипировки: тканевые мешки для хранения вещей и лекарств, вещевые мешки, нашлемники, комплектуют армейские ремонтные наборы. Сейчас добровольцы из Красноармейского района изготавливают плащи-пончо с защитой от тепловизора», – рассказала Наталия Гурьева.

Первый заместитель министра привела примеры того, что еще отправляют волонтеры в зону специальной военной операции: «сухой душ», окопные свечи, маскировочные сети, основы для супов и вторых блюд длительного хранения, травяные чаи, домашние заготовки. На сегодняшний день «серебряные» волонтеры области собрали и направили в зону СВО более 10 тысяч продуктовых наборов и более 6 тысяч наборов гуманитарной помощи.

Доброволец из Лысогорского района, Николай Терентьевич Батов, в прошлом газоэлектросварщик высшего разряда, изготавливает для солдат качественные и удобные печи-буржуйки. На сегодняшний день 11 печей, созданных руками этого мастера, помогают бойцам на передовой.

«Пожилые люди не только мастерят своими руками необходимые для фронта вещи. Они пишут бойцам трогательные письма и открытки со словами поддержки. Более 7 тысяч таких посланий от «серебряных» волонтеров отправили в зону СВО. Мы гордимся нашими «серебряными» волонтерами и выражаем признательность за их активную гражданскую позицию и поддержку защитников Родины», – подчеркнула Наталия Гурьева.