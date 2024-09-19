Калининские пенсионеры учатся блогингу у школьников
Снимать контент, писать интересные посты, монтировать ролики и публиковать истории – всему этому учатся активные пенсионеры из Калининского района.
В районном комплексном центре социального обслуживания населения начал свою работу проект «Школа блогеров для старших». Помимо привычных занятий на курсах компьютерной грамотности, представители старшего поколения осваивают навыки работы в социальных сетях, учатся вести собственные блоги по интересам и находить интересные инфоповоды в повседневной жизни.
Помогают «серебряным» ученикам школы блогеров школьники, ведь молодежь не только умело обращается с гаджетами, но и лучше всех погружена в современные интернет-тренды. Пенсионеры уже пробуют себя в фото- и видеосъемке, изучают способы подачи материала, приемы монтажа и фотокоррекции. На каждом этапе – от регистрации в соцсетях до составления контент-плана – начинающих блогеров поддерживают юные помощники.
«В Год семьи у нашего старшего поколения появилась отличная возможность попробовать себя в новом необычном занятии и пообщаться поближе с подростками. Пожилым людям очень важно не только не терять социальных связей, но и уметь находить общий язык со своими детьми и внуками. Они хотят быть с ними на одной волне, разбираться во всех новшествах и пользоваться интернетом, а также понимать, о чем говорит молодежь. Ведение блога - отличный инструмент для расширения круга общения и получения новой информации», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.
«Благодаря школе блогеров мы открыли для себя увлекательный мир интернета, узнали о жизни современной молодежи. Ребята просвещают нас по всем вопросам», – поделилась участница проекта
Напомним, что освоить навыки работы с компьютерами и гаджетами можно также на занятиях «Университета третьего возраста». Кроме того, в комплексных центрах проводятся и другие занятия для продления активного долголетия в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».
Более подробную информацию можно узнать в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства: https://social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/.