Калининские пенсионеры учатся блогингу у школьников

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Снимать контент, писать интересные посты, монтировать ролики и публиковать истории – всему этому учатся активные пенсионеры из Калининского района.В районном комплексном центре социального обслуживания населения начал свою работу проект «Школа блогеров для старших». Помимо привычных занятий на курсах компьютерной грамотности, представители старшего поколения осваивают навыки работы в социальных сетях, учатся вести собственные блоги по интересам и находить интересные инфоповоды в повседневной жизни.Помогают «серебряным» ученикам школы блогеров школьники, ведь молодежь не только умело обращается с гаджетами, но и лучше всех погружена в современные интернет-тренды. Пенсионеры уже пробуют себя в фото- и видеосъемке, изучают способы подачи материала, приемы монтажа и фотокоррекции. На каждом этапе – от регистрации в соцсетях до составления контент-плана – начинающих блогеров поддерживают юные помощники.«В Год семьи у нашего старшего поколения появилась отличная возможность попробовать себя в новом необычном занятии и пообщаться поближе с подростками. Пожилым людям очень важно не только не терять социальных связей, но и уметь находить общий язык со своими детьми и внуками. Они хотят быть с ними на одной волне, разбираться во всех новшествах и пользоваться интернетом, а также понимать, о чем говорит молодежь. Ведение блога - отличный инструмент для расширения круга общения и получения новой информации», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.«Благодаря школе блогеров мы открыли для себя увлекательный мир интернета, узнали о жизни современной молодежи. Ребята просвещают нас по всем вопросам», – поделилась участница проектаНапомним, что освоить навыки работы с компьютерами и гаджетами можно также на занятиях «Университета третьего возраста». Кроме того, в комплексных центрах проводятся и другие занятия для продления активного долголетия в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».Более подробную информацию можно узнать в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства: https://social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/.