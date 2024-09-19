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Социальный проект для детей и подростков поддержан фондом президентских грантов

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Проект Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» «Кружки для детей и подростков» стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект реализуется на территории Саратовской области при поддержке министерства труда и социальной защиты области и комитета молодежной политики.




Напомним, команда Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российской Красный Крест» с первых дней прибытия на территорию Саратовской области переселенцев из ДНР и ЛНР непрерывно занимается оказанием всесторонней помощи. Помимо постоянной гуманитарной помощи, в 2022-2023 годах был реализован проект «Жизнь продолжается», который помог оказать квалифицированную психологическую помощь и социально адаптировать граждан, прибывших из ДНР и ЛНР и проживающих в пунктах временного размещения нашего региона.

В настоящее время команда приступила к реализации нового проекта, в рамках которого для детей и подростков, проживающих в ПВР Саратова, будут организованы практические занятия по рисованию, современным танцами мастер-классы в мульт-студии, консультации и тренинги с профессиональным психологом, развивающие занятия для дошкольников и, конечно, праздники для детей.

В нашем регионе продолжают проживать переселенцы из Донбасса, в том числе дети и подростки; они очень нуждаются в поддержке и адаптации к меняющимся условиям их жизни.

«Наша задача в том, чтобы направить внимание детей и подростков, проживающих в пунктах временного размещения, в творческое русло, помочь справиться с тяжелой ситуацией вынужденного переселения, увидеть жизнь интересной, мирной, доброй", - говорят организаторы проекта «Кружки для детей и подростков».

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»