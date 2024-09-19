Растет объем инвестиций резидентов особой экономической зоны региона

просмотров: 125

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Саратовской области вошла в число лидеров ОЭЗ России по объему осуществленных инвестиций в 2023 году с показателем 24,3 млрд рублей.Объем инвестиций резидентов региональной ОЭЗ по итогам первого полугодия 2024 года превысил 43 млрд рублей.Загруженность особой экономической зоны области остается высокой. Так, балаковская площадка уже проходила процедуру увеличения площади при поддержке Минэкономразвития России. В Саратове помимо 4 компаний, реализующих инвестпроекты в качестве резидентов, продолжается реализация еще ряда инвестиционных проектов, в том числе по созданию механообрабатывающего производства.Кроме того, одна из площадок зоны - технопарк «Саратов Диджитал» уже готова к приему резидентов в одном из корпусов. При заходе на площадку технопарка компании смогут получить сразу два статуса – резидента технопарка и резидента ОЭЗ.«Всего в настоящее время резидентами особой экономической зоны региона являются 7 предприятий, которыми создано 274 новых рабочих места. Статус резидента дает инвесторам доступ к ряду существенных налоговых льгот и преференции в виде возможности использования режима свободной таможенной зоны при реализации инвестпроектов. Работа по привлечению резидентов продолжается, с рядом компаний ведутся активные переговоры о локализации производства», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Напомним, особая экономическая зона технико-внедренческого типа Саратовской области функционирует на территории г. Саратова, Энгельсского и Балаковского муниципальных районов.По оценке Минэкономразвития России по итогам 2023 года ОЭЗ региона вошла в число лидеров по эффективности среди зон технико-внедренческого типа.