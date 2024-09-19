Путешествуй со «Знанием»: всероссийский онлайн-квиз по истории великого торгового пути

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Российское общество «Знание» приглашает жителей Приволжского федерального округа проверить знания по истории развития торговых путей на Всероссийском онлайн-квизе «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий». Игра состоится 1 октября в 14.00 по московскому времени. Регистрация проходит на сайте проекта до 30 сентября.Для подачи заявки нужно собрать команду из 7 человек: 1 куратора и 6 участников. Каждую команду ждет 5 раундов с вопросами по истории IX–X веков, о событиях и выдающихся личностях того времени.1 октября в 14.00 все команды смогут присоединиться к прямой трансляции квиза в официальной группе Российского общества «Знание» по ссылке. Ведущим игры выступит блогер, учитель истории ГБОУ «Школа № 854» и финалист Всероссийского конкурса «Классная тема!» Александр Оджо. По результатам соревнований все участники получат сертификат от Российского общества «Знание».Квиз является частью просветительского проекта «Путь из варяг в греки», в рамках которого по всей стране проходят лекции, мастер-классы, тематические викторины и кинопоказы, которые позволяют учащимся погрузиться в изучение прошлого нашей страны. Мероприятия продлятся до 15 октября, охватив все 89 регионов РФ.Так, в Ульяновской области к проекту подключились школы и техникумы во всех муниципалитетах, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. В Саратовской области лекции уже прошли в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, Саратовском государственном университете им Н.Г. Чернышевского, Энгельский промышленно-экономический колледж и школы Краснокутского, Дергачевского и Духовницкого районов.