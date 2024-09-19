Саратов примет 90 лучших учителей России
Впервые в истории саратовского образования на территории нашего региона пройдет первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». О том, в какие сроки пройдет конкурс, какими будут конкурсные испытания, а также, что ожидает участников, рассказали заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов, ректор Саратовского областного института развития образования Елена Губанова и победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2023» Олег Янковский.
В 2024 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится в юбилейный 35-й раз. В настоящее время подготовка к конкурсу завершена. Завтра, 19 сентября, в Саратов приедут участники конкурса и члены жюри.
«В конкурсе примут участие 90 человек – победители региональных этапов конкурса «Учитель года России» и один победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России». Из них будет отобрано 20 лауреатов, которые примут участие в финальных испытаниях в Московской области. Наша задача - создать комфортные условия для проведения конкурсных испытаний. Мы также предложим участникам конкурса экскурсии по Саратову. Для них предусмотрена культурная программа: они увидят и Волгу, посетят музеи, пройдут по нашему пешеходному кольцу»,- рассказал Михаил Игоревич.
Первый тур заключительного этапа пройдет в Саратове с 21 по 29 сентября. Тур включает два конкурсных испытания: первый - «Урок», где конкурсанты продемонстрируют профессиональные компетенции в области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса, второе испытание - «Педагогическое интервью» (в его рамках участников ждет открытая беседа с членами жюри в формате «вопрос-ответ» по актуальным вопросам в сфере образования).
«Урок пройдет на базе саратовской школы «Авиатор», а педагогическое интервью состоится в историческом парке «Россия – моя история»,- раскрыла секрет Елена Губанова.
Олег Янковский, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2023», выразил уверенность, что конкурс пройдет на высоком уровне.
Саратовскую область в финальных испытаниях представит учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» р.п. Степное Оксана Баландина. Говоря о ней, Олег Игоревич отметил: «Педагог с большим педагогическим опытом, очень заинтересованная, вдохновленная и воодушевленная. Думаю, что у нее есть все шансы на победу».
Напомним, заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года пройдет в Саратовской области с 21 по 29 сентября.
Запись трансляции можно посмотреть здесь: https://vk.com/video-104037375_456239803