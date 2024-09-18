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Чемпионат «История будущего 2024» пройдёт в Сочи

Новости
Чемпионат «История будущего 2024» пройдёт в Сочи

Конкурс, организованный Российским фондом культуры, стал важной площадкой для реализации креативных проектов талантливой молодежи. Чемпионат предоставляет уникальную возможность для студентов проявить свои способности, получить практические навыки и представить свои культурные идеи под руководством экспертов.

Прием заявок на участие в чемпионате «История будущего 2024» вновь открыт.

«История будущего» объединяет молодые команды не только из российских вузов, но и из других стран. В этом году чемпионат пройдет в Сочи, где ожидается участие 20 команд в возрасте от 18 до 25 лет. Участники смогут развивать свои идеи и навыки в атмосфере сотрудничества и обмена опытом.

Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина подчеркнула важность поддержки молодежных инициатив, отметив, что будущее креативных индустрий зависит от молодых специалистов. Чемпионат помогает студентам не только развить их проектные навыки, но и активно участвовать в культурной жизни страны, способствуя укреплению международного сотрудничества в области культуры.

Заявки принимаются от сложившихся рабочих групп, занимающихся различными направлениями — от моды и кино до инноваций и искусства. Победители чемпионата получат денежные призы, что станет дополнительным стимулом для участия. Интенсивная программа чемпионата включает лекции, мастер-классы и встречи с ведущими экспертами, что обеспечит глубокое погружение в современные тенденции креативной отрасли.