18 сентября 2024 СРЕДА
Новости
12:52 | 18 сентября
«ВИНИР» участвует в «Кроссе нации»
11:55 | 18 сентября
Иностранные студенты отметили важность профилактической работы в сфере межнациональных отношений
11:00 | 18 сентября
В поселке Возрождение завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории
11:00 | 18 сентября
В поселке Возрождение завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории
10:00 | 18 сентября
Cаратовцев приглашают к участию в проекте «Донорство крови как стиль жизни»
09:16 | 18 сентября
Саратовская область вновь станет столицей книги
17:38 | 17 сентября
Свечи, броши, посуда, открытки: эксперты отобрали лучшие саратовские сувениры
13:33 | 17 сентября
О регламентах и сервисах АСТ ГОЗ расскажут на конференции в Санкт-Петербурге
12:47 | 17 сентября
Звёзды «Танцев на ТНТ», «Пищеблока» и другие кумиры в роли преподавателей истории
12:44 | 17 сентября
Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Иностранные студенты отметили важность профилактической работы в сфере межнациональных отношений

Новости
Иностранные студенты отметили важность профилактической работы в сфере межнациональных отношений


В Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась профилактическая встреча с иностранными студентами по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов и недопущению экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Мероприятие состоялось по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области с участием представителей правоохранительных органов, национально-культурных и религиозных организаций. Аудитория была представлена студентами из Китая, Перу, Кот-д’Ивуара, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана - в основном, первокурсниками.

В рамках встречи заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил важность практики встреч со студентами. "Такие встречи позволяют не только получить актуальную информацию о нормах законодательства и существующих правилах поведения и общения, но и в целом расширяют кругозор иностранных студентов для последующего знакомства с городом, регионом, сверстниками, информационным пространством", - считает чиновник.

Представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Галина Кузнецова в ходе беседы рассказала о правовых основах борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыла основные понятия, озвучила информацию об ответственности за преступления и правонарушения, связанные с террористической и экстремистской деятельностью.

Начальник отдела разрешительно-визовой работы ГУ МВД России по Саратовской области Зинаида Цух рассказала иностранным студентом о необходимости прохождения ежегодного медицинского осмотра и обязательного заключения студентами трудового договора с работодателем при трудоустройстве на работу, предупредила об ответственности за нарушение действующего миграционного законодательства Российской Федерации.

Особый интерес у студентов вызвало выступление руководителя миссионерского отдела Саратовской епархии Русской Православной Церкви иерея Александра Кузьмина. Он рассказал участникам встречи об особенностях методов вовлечения граждан в деструктивные религиозные организации, об основных признаках подобных организаций.

Представитель Духовного управления мусульман Саратовской области Рустам-хазрат Абдульманов, члены Общественной палаты области, члены Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе области обратили внимание студентов на соблюдение норм этики и правил поведения в российском сообществе, призвали молодежь активнее участвовать в студенческой и общественной жизни города и области.

По итогам мероприятия студенты делились положительными эмоциями и отмечали важность встреч в таком формате. В частности, студентка Саратовского госуниверситета из Туркменистана Энеджан Махтумова поблагодарила организаторов мероприятия, подчеркивая, что встреча для нее лично и иностранных студентов имеет большое значение, поскольку демонстрирует заботу со стороны университета и органов власти, учит уважению к представителям других национальностей и религий.