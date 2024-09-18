Иностранные студенты отметили важность профилактической работы в сфере межнациональных отношений

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В Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась профилактическая встреча с иностранными студентами по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов и недопущению экстремизма и терроризма в молодежной среде.Мероприятие состоялось по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области с участием представителей правоохранительных органов, национально-культурных и религиозных организаций. Аудитория была представлена студентами из Китая, Перу, Кот-д’Ивуара, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана - в основном, первокурсниками.В рамках встречи заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил важность практики встреч со студентами. "Такие встречи позволяют не только получить актуальную информацию о нормах законодательства и существующих правилах поведения и общения, но и в целом расширяют кругозор иностранных студентов для последующего знакомства с городом, регионом, сверстниками, информационным пространством", - считает чиновник.Представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Галина Кузнецова в ходе беседы рассказала о правовых основах борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыла основные понятия, озвучила информацию об ответственности за преступления и правонарушения, связанные с террористической и экстремистской деятельностью.Начальник отдела разрешительно-визовой работы ГУ МВД России по Саратовской области Зинаида Цух рассказала иностранным студентом о необходимости прохождения ежегодного медицинского осмотра и обязательного заключения студентами трудового договора с работодателем при трудоустройстве на работу, предупредила об ответственности за нарушение действующего миграционного законодательства Российской Федерации.Особый интерес у студентов вызвало выступление руководителя миссионерского отдела Саратовской епархии Русской Православной Церкви иерея Александра Кузьмина. Он рассказал участникам встречи об особенностях методов вовлечения граждан в деструктивные религиозные организации, об основных признаках подобных организаций.Представитель Духовного управления мусульман Саратовской области Рустам-хазрат Абдульманов, члены Общественной палаты области, члены Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе области обратили внимание студентов на соблюдение норм этики и правил поведения в российском сообществе, призвали молодежь активнее участвовать в студенческой и общественной жизни города и области.По итогам мероприятия студенты делились положительными эмоциями и отмечали важность встреч в таком формате. В частности, студентка Саратовского госуниверситета из Туркменистана Энеджан Махтумова поблагодарила организаторов мероприятия, подчеркивая, что встреча для нее лично и иностранных студентов имеет большое значение, поскольку демонстрирует заботу со стороны университета и органов власти, учит уважению к представителям других национальностей и религий.