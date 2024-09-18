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Cаратовцев приглашают к участию в проекте «Донорство крови как стиль жизни»

Новости
Cаратовцев приглашают к участию в проекте «Донорство крови как стиль жизни»


Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА» вместе с Почетными донорами России Алексеем Тросяновым и Александром Войтовичем призывает саратовцев к участию в проекте «Донорство крови как стиль жизни». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов до 31 декабря 2025 года. Он направлен на популяризацию и развитие регулярного донорства крови и её компонентов среди студентов высших и средне-специальных образовательных учреждений региона.

Первая донорская акция проекта прошла на базе 5 отделений Саратовского центра крови. К ней присоединились студенты балаковского и энгельсского медицинских колледжей, балашовского филиала Саратовского областного базового медколледжа, профком студентов Вавиловского университета.

Участники проекта напоминают: в России более 1,5 млн человек ежегодно нуждаются в переливании крови. Эта процедура особенно необходима онкологическим и гематологическим больным, в экстренных случаях при травмах и ранениях. В настоящее время в госпиталях переливание крови и лечение препаратами компонентов крови проводят раненным в ходе специальной военной операции бойцам.

Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА» призывает жителей Саратовской области вести здоровый образ жизни и присоединиться к донорскому движению, стать донорами.

Более подробно ознакомиться с информацией и материалами проекта можно на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте.