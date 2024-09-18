Саратовская область вновь станет столицей книги

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17 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Х Международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна», организатором которой выступает Российский книжный союз.«Волжская волна» традиционно объединит российских авторов и издателей, деятелей культуры и искусства, читателей. Проект запущен в Год литературы одновременно с главным книжным событием страны – фестивалем «Красная площадь».- В этом году «Волжская волна» развернется на улице Волжской, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. - Ведущие библиотеки и музеи региона являются экспонентами ярмарки, на базе государственных учреждений культуры области проводятся встречи с писателями, мастер-классы, круглые столы, презентации книг.- Мы впервые решили сменить локацию. Фестиваль должен располагаться так, чтобы шедший по Саратову человек внезапно запнулся и оказался в книжной истории, - раскрыл секрет директор Ассоциации книжных фестивалей проекта «Читающая Россия» Михаил Фаустов.А впечатлений у гостей фестиваля будет предостаточно - параллельно с "Волжской волной" состоится фестиваль "Саратов книжный". Он пройдет на площадках учреждений культуры. Саратовцев ждут встречи с писателями, презентации бестселлеров.- «Волжская волна» — это праздник для всех, кто любит книги и общение, отметил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов. - На фестивале можно будет увидеть, чем живет книжная индустрия в наши дни, встретиться с популярными авторами, принять участие в дискуссиях и выставках.Чтобы быть в курсе мероприятий, переходите по ссылке на официальный канал «Волжской волны»: https://t.me/volvolna.Напомним, что прошлом году книжный фестиваль «Волжская волна» посетили около 20 000 человек. В Саратов приехали более 50 писателей, поэтов, членов литературного сообщества со всей России, а также из Азербайджана и Республики Беларусь. В рамках программы прошло более 80 событий. На ярмарку фестиваля привезли свои книги 140 издательств из 30 регионов России.