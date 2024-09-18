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Свечи, броши, посуда, открытки: эксперты отобрали лучшие саратовские сувениры

Новости
Свечи, броши, посуда, открытки: эксперты отобрали лучшие саратовские сувениры

Выбраны финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области». Об этом сегодня сообщили в министерстве экономического развития региона.
Состоялось финальное заседание жюри V регионального конкурса «Сувенир Саратовской области», который проводится Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.

Конкурс организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Из 119 работ в этом году в финал состязания вышли 74: свечи, броши, посуда, открытки, украшения, игрушки и другое. Список финалистов опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/suvenir_kvfn_qhjn%2023/#b11916.
Члены конкурсной комиссии оценивали оригинальность замысла, качество исполнения, привлекательность сувениров и упаковки.

Напомним, конкурс проводится по 9 номинациям: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира», «Линейка туристических сувениров».

Имена победителей будут названы 27 сентября в ходе торжественной церемонии награждения.

Авторы лучших сувениров получат сертификаты на использование оборудования Палаты ремесел и возможность публикации информации о своей работе в печатном каталоге сувенирной продукции.