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Для школьников провели «НЕурок географии»

Новости
Для школьников провели «НЕурок географии»

В рамках социального проекта для учеников саратовской гимназии №8 организовали природоведческий поход
Региональное отделение Русского географического общества в рамках социального проекта «Рекреационный потенциал памятника природы «Кумысная поляна» организовало для учеников гимназии №8 г. Саратова природоведческий поход по окрестностям Андреевской заставы.

Школьники с командой проекта совершили восхождение на Пик пионеров, познакомились с памятниками природы – Андреевскими прудами, Штафским и Андреевским родниками.

Для школьников провели «НЕурок географии»

«Ребята с интересом провели мониторинг природных компонентов ландшафтов и их экологического состояния. Получился содержательный «НЕурок географии», в ходе которого мы постарались замотивировать ребят вести активный образ жизни и изучать природу родного края», - поделилась Наталья Кривенцова, соорганизатор и координатор проекта, руководитель Национальной родительской ассоциации Саратовской области, член Общественной палаты области.


Для школьников провели «НЕурок географии»

Напомним, социальный проект регионального отделения Русского географического общества «Рекреационный потенциал памятника природы «Кумысная поляна» стал победителем областного конкурса грантов для некоммерческих организаций 2024 года, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. Цель проекта - создать условия для проведения исследований рекреационного потенциала «Кумысной поляны» г. Саратова, системного и разнонаправленного экологического просвещения методами экологического туризма и просветительскими творческими практическими активностями экологической тематики для детей и взрослых.

Региональное отделение Русского географического общества в рамках своей деятельности привлекает внимание населения к проблемам загрязнения, сохранения и экологичного использования природных ландшафтов «Кумысной поляны» и других особо охраняемых природных территорий области.