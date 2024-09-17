Новая модельная библиотека в Ровном готова принимать читателей

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Их ждут более 17 000 книг, а также книжные электронные ресурсыБиблиотека открывается в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Она станет настоящим культурным центром для всех, кто ценит знание, книгу и творчество. Церемония открытия состоится 21 сентября в 12.00.«Пространство модельной библиотеки оформлено в космической тематике и представляет собой маленькую галактику, разделённую на восемь функциональных площадок. Здесь использованы новейшие подходы к библиотечному обслуживанию, включая мультимедийные пространства, уютные зоны для чтения и тематических мастер-классов, дискуссий, просмотров фильмов и семейного отдыха, - анонсировала открытие министр культуры области Наталия Щелканова. - Каждый найдет в библиотеке уголок, отвечающий именно его потребностям и интересам».В библиотеке будет представлено более 17 000 книг, а также книжные электронные ресурсы, новые RFID-технологии, интерактивное оборудование для обучающих игр и развлечений.В программе открытия — выступления местных творческих коллективов, экскурсии по библиотеке и возможность записаться в новую библиотеку, получив современный пластиковый читательский билет.