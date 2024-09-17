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В Саратове пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

Новости
В Саратове пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»


В этом году первый тур финальных состязаний главного профессионального конкурса в сфере образования пройдет в Саратове с 23 по 28 сентября. В конкурсе примут участие 90 человек. Это победители региональных этапов конкурса «Учитель года России» и один победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России».

В субботу, 21 сентября, в Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке состоится торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года.

«Для конкурсантов подготовлена обширная познавательная и профессиональная программа. Помимо конкурсных туров и испытаний гостей Саратовской области, ждут семинары, экскурсии, спортивные мероприятия и творческие встречи», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования Михаил Орлов.