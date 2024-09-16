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Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»

Новости
Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»

16 в мультимедийной экспозиции Исторического парка «Россия — Моя история» стартовал новый сезон увлекательного профориентационного квеста, который в игровой форме помогает подросткам сориентироваться в многообразии профессий, познакомиться с рынком труда и выбрать для себя интересную сферу профессиональной деятельности.

«Лаборатория будущего» — это один из форматов Всероссийского проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. Масштабная программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором является Министерство просвещения РФ. Региональный оператор в Саратовской области — областной институт развития образования (СОИРО).

«Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения интерактивной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из мультимедийных экспозиций. Научные сотрудники Парка в этот период выполняют роль тьюторов проекта. И очень важно отметить, что принять участие во всех форматах этой флагманской в стране профориентационной программы ребята могут абсолютно бесплатно», — рассказала заместитель директора по научной работе Исторического парка Ольга Гришанина.

Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»

На территории региона Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников. В 2024 году в федеральной профориентационной программе участвуют не менее 19 тысяч подростков региона. Из них 5,5 тысяч принимают участие в «Лаборатории будущего». Среди партнеров проекта — ведущие предприятия Саратовской области.

Программа бесплатной профориентации «Билет в будущее» реализуется также в формате профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», а также в формате промышленных экскурсий и в онлайн-формате на цифровой платформе https://bvbinfo.ru

Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»

В региональной группе «Билет в будущее|Саратов» (https://vk.com/bvb_saratov)в социальной сети «ВКонтакте» размещается актуальная информация о ходе реализации в Саратовской области всероссийского проекта, анонсы бесплатных мероприятий и как принять в них участие.