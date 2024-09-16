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Строитель из Саратова отправился на СВО бороться с нацизмом

Новости
Строитель из Саратова отправился на СВО бороться с нацизмом



Саратовский строитель ушел на СВО, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Историю еще одного саратовца, отправившегося на СВО, приводит телеграм-канал «Время Саратовское Z».

На «гражданке» мужчина занимался ремонтом крыш. Вдохновил саратовца его дед, который в Великую Отечественную войну был снайпером и боролся с нацизмом.

«Много что он мне рассказывал, когда я еще был маленьким, а так как сейчас это опять всё возрождается… Я считаю правильным делом пойти и уничтожить нацизм. Поэтому принял решение отправиться защищать мирное население», - отметил Олег.

Напомним, по решению Президента Владимира Путина 400 тысяч рублей составляет единовременная выплата заключившим контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

По постановлению губернатора Романа Бусаргина 500 тысяч рублей - размер региональной выплаты для подписавших контракт на военную службу с 1 августа по 30 сентября 2024 года.

Так, доход контрактника за первый год службы составит от 3 млн 500 тысяч рублей, а за первый месяц службы - от 1 млн 300 тысяч рублей.

Узнать подробности можно, позвонив на горячую линию по номеру 117, обратившись в пункт отбора по месту жительства, прочитав на портале «Госуслуги» или на сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора Саратов, ул.Буровая, 36.