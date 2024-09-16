«Молодая Гвардия Единой России» продолжает набор волонтеров для работы в новых регионах России

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Набор волонтеров проходит на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» для участия в гуманитарной миссии на освобожденных территориях.Приглашаются все желающие, в том числе специалисты узких специальностей (медики, юристы и педагоги). С каждым потенциальным кандидатом молодогвардейцы перед отправкой проводят инструктаж. Основными требованиями к будущим волонтерам являются наличие гражданства Российской Федерации, возрастная категория – с 18 до 35 лет, отсутствие судимости и финансовых задолженностей, готовность выполнять задачи гуманитарной миссии.Волонтеры будут восстанавливать инфраструктуру, помогать в доставке гуманитарной помощи, оказывать психологическую поддержку, помогать в больницах и вести прочую волонтерскую помощь населению.С более подробной информацией можно ознакомиться в Штабе общественной поддержки «Единой России» (г. Саратов, ул. Дзержинского, д. 7/11, тел.: 89378111051) или в Региональном отделении партии по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10 по предварительной записи.«Регулярно проводим работу по поддержке наших ребят из зоны СВО. Постоянно проводим встречи с молодежью. Многие из них проявляют желание присоединиться к нашей миссии и отправиться помогать людям на новых территориях. Помощь волонтеров там сейчас очень важна. В настоящее время набираем новую группу волонтеров из нашего региона, чтобы вновь отправиться помогать в восстановлении новых территорий. Работы очень много. Ждем неравнодушных ребят, которые готовы оказать поддержку нашим согражданам», - поделился и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Сергей Драгунов.