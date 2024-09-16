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Молодой казак из Ивантеевского района получил второй Орден Мужества

Новости
Молодой казак из Ивантеевского района получил второй Орден Мужества

Казак Ивантеевского станичного казачьего общества, выпускник Ивантеевского политехнического лицея Никита Денисов награждён Орденом Мужества (уже вторым).

24-летний Никита Денисов родом из села Арбузовка Ивантеевского района. После окончания политехнического лицея и получения профессии "мастер сельскохозяйственного производства", получил дополнительно ещё и профессию сварщика. А в 2022 году, после демобилизации со срочной службы в армии, принял решение об участии в СВО и подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Был определен в штурмовое подразделение. Буквально через год службы Никита Денисов был награждён первым Орденом Мужества, а ещё через год - вторым Орденом Мужества! Сам Никита немногословен. Об этом нам рассказал начальник штаба Ивантеевского станичного казачьего общества, руководитель военно-патриотического объединения "Сполох" Валерий Савенков:

-Очень хороший парень: спокойный, добрый и надёжный. Воспитанник военно-патриотического объединения "Сполох", в 2019 году Никита прошёл верстание и стал полноправным казаком Ивантеевского СКО. Всегда спокойный и немногословный, но очень трудолюбивый. Сейчас он находится на реабилитации, так как получил тяжелое ранение."
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Напомним, сегодня казаки воюют как в составе добровольческих отрядов, так и в составе подразделений Министерства Обороны РФ.

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области