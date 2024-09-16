Молодой казак из Ивантеевского района получил второй Орден Мужества

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Казак Ивантеевского станичного казачьего общества, выпускник Ивантеевского политехнического лицея Никита Денисов награждён Орденом Мужества (уже вторым).24-летний Никита Денисов родом из села Арбузовка Ивантеевского района. После окончания политехнического лицея и получения профессии "мастер сельскохозяйственного производства", получил дополнительно ещё и профессию сварщика. А в 2022 году, после демобилизации со срочной службы в армии, принял решение об участии в СВО и подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Был определен в штурмовое подразделение. Буквально через год службы Никита Денисов был награждён первым Орденом Мужества, а ещё через год - вторым Орденом Мужества! Сам Никита немногословен. Об этом нам рассказал начальник штаба Ивантеевского станичного казачьего общества, руководитель военно-патриотического объединения "Сполох" Валерий Савенков:-Очень хороший парень: спокойный, добрый и надёжный. Воспитанник военно-патриотического объединения "Сполох", в 2019 году Никита прошёл верстание и стал полноправным казаком Ивантеевского СКО. Всегда спокойный и немногословный, но очень трудолюбивый. Сейчас он находится на реабилитации, так как получил тяжелое ранение."﻿﻿Напомним, сегодня казаки воюют как в составе добровольческих отрядов, так и в составе подразделений Министерства Обороны РФ.