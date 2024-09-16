В День музыки состоится День дарения саратовской гармоники

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«Саратовская гармоника – путь домой» - так называется некоммерческий проект сохранения памяти и воссоздания уникального культурного наследия, который будет реализован в регионе по инициативе Саратовского областного учебно-методического центра. В рамках проекта любой житель области может подарить детским школам искусств инструмент, сохраненный в семье.Торжественный День дарения саратовской гармоники состоится в День музыки, 1 октября, в Саратовском областном учебно-методическом центре (г. Саратов, ул. Волжская, 32) с 11.00 до 14.00. Подробная информация по тел. 8-986-980-04-32.Принимаются в дар инструменты в любом состоянии. Их отреставрируют и передадут в детские школы искусств для обучения. В ближайших планах – создание сводного детского ансамбля саратовской гармоники с отреставрированными инструментами и выступления детей на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.