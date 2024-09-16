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В подростковом центре «Всегда рядом» прошел день открытых дверей

Новости
В подростковом центре «Всегда рядом» прошел день открытых дверей


День открытых дверей прошёл в подростковом центре "Всегда рядом". Центр начал работу в Саратове в рамках Всероссийского проекта, направленного на социализацию подростков через трудовую занятость, искусство и спорт.

День открытых дверей состоялся в рамках социального проекта «ЗОЖ, молодёжь!», который АНО "Всегда рядом" реализует в за счет средств гранта областного конкурса социальных проектов для некоммерческих проектов 2024 года, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Подростки вместе с руководителем центра профориентации «РазУмный выбор» отправились в космическое путешествие, в ходе которого анализировались ведущие мотивы их деятельности. Психолог Анна Марченко в игровой форме презентовала подростковые группы, которые работают под руководством опытных психологов. Педагог Евгения Гофтман рассказала участникам о программе «Я – лидер», которая стартует в середине октября 2024 года.

Руководитель подросткового центра Лилия Пастушкова продемонстрировала ребятам все направления и программы центра, а также мероприятия проекта «ЗОЖ, молодёжь!»

АНО «Всегда рядом» является социально ориентированной некоммерческой организацией, оказывающей помощь детям, подросткам, молодежи, в том числе из приемных и замещающих семей.