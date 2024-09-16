Саратовские компании поставят в Монголию системы очистки воды

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Компании региона приняли участие в бизнес-миссии в Монголию. Ее целью являлось развитие торгово-экономических связей между предпринимателями Саратовской области и Монголии, заключение экспортных контрактов.Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.Программа пребывания включала встречи и переговоры, посещение профильных предприятий для ознакомления с потенциалом компаний и обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества.По итогам переговоров особый интерес у монгольских компаний вызвала электротехническая продукция саратовских предприятий, оборудование и автоматические системы для нефтяной промышленности, подшипники.Две саратовские компании – производитель бытовой техники и поставщик промышленного оборудования договорились с монгольским партнером о поставке партии обогревателей, а также пробной партии систем водоочистки.Также для региональных компаний была организована встреча с представителем Торгово-промышленной палаты РФ в Монголии Валерием Кисловым, где обсудили особенности выхода на монгольский рынок.Фото: ООО РЭМО-Экология