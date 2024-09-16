Утёс Степана Разина зовёт на #Турслёт2024

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28 сентября вблизи Утёса Степана Разина во второй раз пройдет исследовательский бизнес-лагерь #Турслёт, который стал главным профессиональным событием отрасли туризма в Саратовской области. В этом году мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.В этом году Исследовательский бизнес-лагерь будет посвящен развитию туризма в Саратовской области, инструментам государственной поддержки, которые были внедрены как на федеральном, так и на региональном уровнях. В минкульте области пообещали подвести итоги развития туристической отрасли, поговорить о возможностях и трендах и поделиться эксклюзивной информацией о новых программах поддержки предпринимателей.Мероприятие будет включать несколько блоков.Для предпринимателей отрасли туризма проектный офис по развитию экологического туризма проведет образовательный интенсив с участием федеральных спикеров, а также питч-сессию инвестиционных проектов в туризме, где можно будет презентовать свой проект и получить обратную связь от приглашенных экспертов.Среди спикеров деловой программы — президент и основатель Ассоциации глэмпингов России, директор компании «Дикий дом» и архитектурного бюро «МЕСТО» Жанна Кира. Ассоциация глэмпингов России — единственная некоммерческая организация в России, которая с 2018 года объединила более 2 800 предпринимателей глэмпинг-индустрии.Для гостей Турслёта и желающих посетить самую красивую природную локацию региона будет организована отдельная программа, которая позволит получить приятные и яркие впечатления от посещения. Экскурсии в формате хайкинга по самым нетипичным тропам Утёса, локальная гастрономия, мастер-классы, возможность перезагрузиться и созерцать бескрайнюю Волгу.Организатором мероприятия выступает агентство креативных путешествий «Поехали с нами» при поддержке Национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, Центр предпринимателя «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», при поддержке министерства культуры области, АНО «Туристский информационный центр Саратовской области».Впервые Турслет был организован Туристским информационным центром Саратовской области в 2023 году при поддержке Центра предпринимателя “Мой бизнес” и собрал более 500 гостей. Помимо деловой и концертной программы с участием научных кураторов было проведено исследование территории памятника природы и разработан маршрут экотропы, получившей название «Белая полоса». В сентябре по данному маршруту будут установлены навигационные указатели. В будущем у экотропы появится сайт с удобным путеводителем и другими опциями.Для участия в Турслёте необходимо пройти регистрацию: https://clck.ru/3DAsWsПодробности и программа скоро будут на сайте: sartourslet.ruБольше подробностей скоро будет в группе в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/tourslet2024