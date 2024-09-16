Прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма
С 10 по 13 сентября в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» по инициативе актива казачьих классов школы при методической поддержке Советника по воспитанию Максименко А.В. и учителя истории Афанасьевой Л.Е. прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма. Эта дата ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.
В рамках акции «Без срока давности…» лекторская группа из числа воспитанников 11 «А» казачьего класса провела для младших школьников музейное занятие "Не подлежит забвению..".
Члены школьного медиацентра рассказали казачатам 6 "А" класса о роли искусства в годы войны. Ребята читали стихи М. Джалиля и Н. Коржавина, прослушали фрагмент "Ленинградской симфонии" Д. Шостаковича.
А для старшеклассников была проведена интерактивная викторина "Кладовая памяти". Участие в игре позволило юным казакам вспомнить подвиги и судьбы наших дедов и прадедов, мужество и любовь к Родине тех, кто оказался в фашистском плену, в фашистской неволе, почтить их светлую память.
Никто не забыт и ничто не забыто!
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области