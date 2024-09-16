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Прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма

Новости / Общество
Прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма

С 10 по 13 сентября в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» по инициативе актива казачьих классов школы при методической поддержке Советника по воспитанию Максименко А.В. и учителя истории Афанасьевой Л.Е. прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма. Эта дата ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.

Прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма

В рамках акции «Без срока давности…» лекторская группа из числа воспитанников 11 «А» казачьего класса провела для младших школьников музейное занятие "Не подлежит забвению..".
Члены школьного медиацентра рассказали казачатам 6 "А" класса о роли искусства в годы войны. Ребята читали стихи М. Джалиля и Н. Коржавина, прослушали фрагмент "Ленинградской симфонии" Д. Шостаковича.

Прошла акция "Без срока давности", посвящённая Международному Дню памяти жертв фашизма

А для старшеклассников была проведена интерактивная викторина "Кладовая памяти". Участие в игре позволило юным казакам вспомнить подвиги и судьбы наших дедов и прадедов, мужество и любовь к Родине тех, кто оказался в фашистском плену, в фашистской неволе, почтить их светлую память.
Никто не забыт и ничто не забыто!


В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области