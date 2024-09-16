Специалисты установили уникальные элементы дома начала ХХ века

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На этой неделе предмет охраны утвердили для старинного здания в Балакове. Объект культурного наследия «Здание административное» находится на улице Заовражной, 13 (литера Б).По сведениям краеведов, практически одновременно в стиле рационального модерна на этой территории были построены три дома. Их возвели для сотрудников элеватора в 1910-ых годах. Предполагалось, что в строении под литерой Б разместится клуб инженерно-технических работников. Однако по назначению здание не использовалось. В дальнейшем тут расположилось медицинское учреждение.В предмет охраны включено композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов. В том числе габариты и рисунок балконного ограждения, руст по флангам здания, фронтон и форма слухового окна на нем, форма и расстекловка круглых окон и многое другое. В здании также сохранились тянутые карнизы, печи разных габаритов и формы, перила на лестнице.