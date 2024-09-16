Юных саратовцев ждут квест по русскому языку и встречи с писателями

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Книжный фестиваль «Волжская волна» пройдет в Саратове с 19 по 22 сентября на улице Волжской. В рамках фестиваля запланированы встречи с авторами, лекции, презентации книг и большая книжная ярмарка.Российская государственная детская библиотека, НФ «Пушкинская библиотека», Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина проведут фестиваль «Саратов книжный» (детская программа фестиваля «Волжская волна»).Российский автор книг для детей Юлия Брыкова представит книгу «Призрак в городке на Осетре». Это краеведческий детектив, вошедший в короткий список Национальной премии в области детской и подростковой литературы – 2024. Также автор проведет квест по русскому языку по книге «Говорим правильно». Гости встречи пройдут занимательный тест по русскому языку, проверят свои знания и усвоят правила грамотной речи.Художник-иллюстратор Инга Христич проведет творческие мастер-классы. Под ее руководством ребята сделают портреты в технике трафарета и штампа.Российская писательница и преподаватель английского и итальянского языков Екатерина Соболь ждет саратовцев на интерактивный писательский мастер-класс «Магия в мегаполисе: как писать городское фэнтези». Она раскроет секреты и расскажет, как устроен жанр городского фэнтези, как придать ему яркие краски. А затем с помощью полученных знаний гости придумают сюжет для фэнтези-истории, которая произойдет в Саратове.Проведет творческие встречи и иллюстратор, комиксист Елена Набокова. Ее юные гости почувствуют себя на мастер-классах настоящими художниками книги.На встрече с писателем Юлией Весовой состоится знакомство с героями книги «Полная тачка чудаков и чудачек». С читателями в Саратове встретится детский поэт и писатель Марина Тараненко.Мероприятия пройдут в областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина, Центральной городской библиотеке для детей и юношества, Лицее №37, Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке, Дворце творчества детей и молодёжи имени О. П. Табакова, Центральной детской библиотеке и на других площадках.Полная программа - на официальном сайте фестиваля «Волжская волна».