«Серебряные» волонтёры Самойловского района плетут сети для СВО

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«Серебряные» волонтёры Самойловского центра социального обслуживания населения принимают активное участие в плетение сетей в зону специальной военной операции.В учреждении установлено специальное приспособление, на котором располагается сеть для работы.«Без элементов маскировки бойцы видны как на ладони. Когда дело касается защиты своей Родины, очень важно иметь арсенал необходимой экипировки. Маскировочные сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от различных методов разведки противника. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь. Поэтому в рамках акции #МЫВМЕСТЕ добровольцы-пенсионеры центра социального обслуживания населения Самойловского района осваивают новое полезное ремесло», - рассказали специалисты учреждения.К «серебряным» волонтерам присоединяются и сотрудники центра, а также все желающие добровольцы.«Будем работать до тех пор, пока наша помощь будет нужна. Мастерская работает с утра до вечера. В свободное время от работы, сотрудники приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на капроновом шнуре в таком порядке, чтобы потом они могли создавать эффект движения», - пояснила руководитель учреждения Елена Коновалова.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».