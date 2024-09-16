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На межрегиональном фестивале мордовской культуры в Пензенской области выступили два саратовских коллектива

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На межрегиональном фестивале мордовской культуры в Пензенской области выступили два саратовских коллектива

В селе Бессоновка Пензенской области состоялся VI межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома». В концертной программе фестиваля приняли участие мордовские фольклорные и хореографические коллективы из Пензенской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Мордовия.

Саратовскую область на фестивале представляли региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат» и ансамбль мордовской песни «Лисьмене» Петровского района.

Перед организаторами, участниками и гостями фестиваля выступил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко, зачитавший приветственный адрес министра Натальи Трошиной.

На площадках фестиваля работали открытые мастер-классы умельцев декоративно-прикладного искусства. Гости и участники фестиваля дегустировали блюда мордовской кухни, участвовали в национальных играх, посетили выставку Пензенского государственного краеведческого музея, а также ознакомились с книжной продукцией Республики Мордовия, приобрели сувениры.

Теплый отклик зрителей получило выступление одной из самых известных музыкальных команд финно-угорского языкового пространства России арт фолк-группы «Морденс» из города Саранска.

Напомним, Саратовскую область связывают давние добрососедские взаимоотношения с Пензенской областью и Республикой Мордовия, в рамках которых динамично развиваются культурные межрегиональные связи. Национально-культурные организации регионов на постоянной основе принимают участие в различных проектах, которые проводятся на саратовской, пензенской и мордовской земле.