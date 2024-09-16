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Леонид Сметанников исполнил песню «День Победы» под татарский баян

Новости
Леонид Сметанников исполнил песню «День Победы» под татарский баян

В селе Новая Усть-Уза Петровского района прошел IV межрегиональный фестиваль татарской песни и музыки «Ай, былбылым»
Мероприятие собрало гостей и творческие коллективы из Саратовской, Пензенской областей, Республик Татарстан и Мордовия и прошло в формате межнационального патриотического фестиваля.

Участники исполняли народные и хорошо известные патриотические композиции на русском и татарском языках. Одним из ярких номеров фестиваля стало исполнение народным артистом СССР, солистом Саратовского академического театра оперы и балета Леонидом Сметанниковым знаменитой песни «День Победы» под татарский баян.

Творческие коллективы подарили хорошее настроение зрителям, которые долгими аплодисментами провожали артистов. Гости и участники праздника отметили высокий уровень организации мероприятия.

Фестиваль прошел в обновленном сельском доме культуры. Благодаря реализуемому по инициативе Президента РФ Владимира Путина национальному проекту «Культура» здесь проведен ремонт, полностью обновлен концертный зал и сцена.