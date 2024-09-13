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Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен

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Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен


Региональная программа губернатора Романа Бусаргина по ежегодному ремонту 50 домов культуры помогла сохранить Дворец культуры с богатой творческой историей в Хвалынске. Районный ДК вошел в число участников проекта в 2024 году.

Современное здание более 20 лет украшает исторический центр Хвалынска. Сюда приходят заниматься творчеством и дети и взрослые. Зрительный зал и центральная входная группа являются главными театрально-концертными площадками Хвалынского района. В современном кинозале показывают лучшие российские кинопремьеры и классику мирового кинематографа. Тысячи жителей встречаются здесь на торжественных собраниях, концертных и развлекательных программах, профессиональных, календарных и семейных праздниках, юбилеях предприятий и учреждений города.

Как рассказала начальник управления культуры Хвалынского района Людмила Топыгова, здание в хорошем состоянии, но возникла необходимость замены кровли. Дорогостоящий ремонт кровли на сумму 2 миллиона рублей стал возможен благодаря участию в региональной программе главы региона.

- В августе в Хвалынске, на родине великого русского художника Кузьмы Петрова-Водкина прошел VIII Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды», - рассказала директор фестиваля Инна Десницкая. - Приняли участие 75 преподавателей и студентов художественных училищ и вузов со всей страны. Насыщенная творческая и просветительская программа проходили в здании Дома культуры: встречи с интересными людьми, круглые столы, мастер-классы от именитых художников. После ремонта учреждение стало безопасным, благоустроенным и комфортным для посетителей.

Напомним, что всего по региональной программе на ремонт 50 домов культуры в этом году выделили 74 млн рублей.

- В рамках выполняемых работ в приоритете организуется ремонт кровли, - отметила министр культуры Наталия Щелканова. – В свою очередь муниципальными образованиями проводятся работы и по внутренней отделке помещений (монтаж потолка, заливка стяжки полов, оштукатуривание и покраска стен), приведению в нормативное состояние инженерных систем (водоснабжение, отопление, электроснабжение), установке пластиковых окон, дверей, монтажу фасада, приобретению звукового и светового оборудования, мебели. На 43 объектах (87%) работы уже завершили, еще на 7 объектах завершение запланировано до конца сентября.