13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
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Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям

Новости
Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям


В Саратовской области жители региона осваивают новые профессии благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

Бесплатное профессиональное обучение могут пройти граждане 50 лет и старше, граждане с инвалидностью, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработные, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и другие категории.

«С начала года новые профессиональные компетенции бесплатно получают почти 1,5 тысячи человек. Это дает хорошую возможность сменить карьерную траекторию. На выбор представлено 60-70 программ. Перечень программ постоянно обновляется. Отмечу, что с 2021 года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 11 тысяч жителей региона. По итогам обучения большинство из них нашли новую работу, в том числе с помощью кадровых центров области. Профессиональное обучение – это значимая государственная поддержка как соискателей, так и работодателей региона», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Подать заявку на обучение можно на государственном портале «Работа России» https://trudvsem.ru.