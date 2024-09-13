В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус

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Сегодня состоялось первое заседание совета по народным художественным промыслам при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.Совет, в который вошли эксперты в области культуры и искусства, народного творчества, а также представители Правительства области, призван участвовать в сохранении и популяризации народных промыслов в регионе. Возглавил его заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.«Готовы организовать взаимодействие мастеров с Минпромторгом России, курирующем данное направление, а также содействовать развитию народных художественных промыслов в массовом сегменте», - обратился к участникам зампред.Совету предстоит решать, соответствует ли то или иное изделие критериям народных художественных промыслов. Ещё одной задачей станет формирование Реестра мастеров народных художественных промыслов Саратовской области.Работа по формированию реестров начинается. Эксперты готовы оценить изделия саратовских мастеров и наделить их новым статусом.«Главная цель нововведений – создать благоприятные условия для творческой реализации мастеров и сохранения уникальных традиций народного искусства. Включение в Реестр открывает мастерам новые возможности для развития своего дела», - резюмировал Михаил Торгашин.