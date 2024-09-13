13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:24 | 13 сентября
Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен
15:00 | 13 сентября
Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям
14:00 | 13 сентября
В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус
13:00 | 13 сентября
На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля
12:30 | 13 сентября
Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»
11:33 | 13 сентября
В Саратове встретили "Поезд героев"
11:30 | 13 сентября
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове
11:04 | 13 сентября
Иностранных граждан познакомят с культурными и правовыми особенностями российского общества
11:02 | 13 сентября
Ученики школы в Дубках получили новый спортивный инвентарь
11:01 | 13 сентября
Рекордные успехи аграриев: посевные площади сахарной свеклы в Саратовской области достигли исторического максимума
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус

Новости
В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус


Сегодня состоялось первое заседание совета по народным художественным промыслам при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Совет, в который вошли эксперты в области культуры и искусства, народного творчества, а также представители Правительства области, призван участвовать в сохранении и популяризации народных промыслов в регионе. Возглавил его заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

«Готовы организовать взаимодействие мастеров с Минпромторгом России, курирующем данное направление, а также содействовать развитию народных художественных промыслов в массовом сегменте», - обратился к участникам зампред.

Совету предстоит решать, соответствует ли то или иное изделие критериям народных художественных промыслов. Ещё одной задачей станет формирование Реестра мастеров народных художественных промыслов Саратовской области.

Работа по формированию реестров начинается. Эксперты готовы оценить изделия саратовских мастеров и наделить их новым статусом.

«Главная цель нововведений – создать благоприятные условия для творческой реализации мастеров и сохранения уникальных традиций народного искусства. Включение в Реестр открывает мастерам новые возможности для развития своего дела», - резюмировал Михаил Торгашин.