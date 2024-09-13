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На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля

Новости
На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля


В рамках муниципального форума «Работаем для людей. Работаем вместе с людьми», который организован Правительством области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», состоялся обучающий семинар «Общественный контроль как эффективная форма влияния на качество реализуемых проектов».

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая и профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Саратовского госуниверситета Елена Бердникова.

Совместно с председателями общественных советов (палат) муниципальных районов и городских округов спикеры обсудили формы и практики общественного контроля, их нормативное обеспечение.

Также в рамках семинара был представлен проект методических рекомендаций по проведению общественного контроля (в помощь субъектам общественного контроля), разработанный Общественной палатой области во взаимодействии с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» и министерством внутренней политики и общественных отношений области.

Методические рекомендации разработаны с целью формирования единого подхода к организации и проведению различных форм общественного контроля, а также публикации и разглашению полученных результатов в процессе проведенных мероприятий. С учетом и замечаний и предложений общественных советов (палат) муниципальных районов и городских округов методические рекомендации будут запущены в работу.

Муниципальный форум «Работаем для людей. Работаем вместе с людьми» проводится на площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС в целях повышения эффективности местного самоуправления и объединения муниципального сообщества на основе единых ценностей служения обществу и государству. В течение двух дней для глав, депутатов, председателей собраний и общественных советов муниципальных районов и городских округов, глав сельских поселений, специалистов местных администраций, деятельность которых связана с социальной сферой и молодежной политикой, были организованы стратегические сессии, лекции, панельные дискуссии, круглые столы и мастерские.