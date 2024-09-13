Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»
С 16 по 21 сентября стартует Всероссийская образовательная акция Роспотребнадзора «Диктант здоровья». Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и здорового образа жизни. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.
Участники «Диктанта здоровья» проверят свои знания по:
- основным правилам личной гигиены;
- санитарно-гигиеническим нормам;
- правилам здорового питания;
- профилактике заболеваний.
Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности). Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».
По итогам «Диктанта здоровья» все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.