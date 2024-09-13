13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:24 | 13 сентября
Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен
15:00 | 13 сентября
Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям
14:00 | 13 сентября
В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус
13:00 | 13 сентября
На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля
12:30 | 13 сентября
Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»
11:33 | 13 сентября
В Саратове встретили "Поезд героев"
11:30 | 13 сентября
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове
11:04 | 13 сентября
Иностранных граждан познакомят с культурными и правовыми особенностями российского общества
11:02 | 13 сентября
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11:01 | 13 сентября
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Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»

Новости
Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»


С 16 по 21 сентября стартует Всероссийская образовательная акция Роспотребнадзора «Диктант здоровья». Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и здорового образа жизни. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.

Участники «Диктанта здоровья» проверят свои знания по:
- основным правилам личной гигиены;
- санитарно-гигиеническим нормам;
- правилам здорового питания;
- профилактике заболеваний.

Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности). Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

По итогам «Диктанта здоровья» все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.