Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»

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С 16 по 21 сентября стартует Всероссийская образовательная акция Роспотребнадзора «Диктант здоровья». Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и здорового образа жизни. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.Участники «Диктанта здоровья» проверят свои знания по:- основным правилам личной гигиены;- санитарно-гигиеническим нормам;- правилам здорового питания;- профилактике заболеваний.Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности). Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».По итогам «Диктанта здоровья» все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.