Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове

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«Вальпургиева ночь» была известна в постановке Мариуса Петипа. В конце 40-х годов XX в. выдающийся советский хореограф Леонид Лавровский возродил балет в собственной оригинальной версии.«Павана Мавра» – танец для двух пар, имеющий как бы форму традиционной паваны: медленный танец, где исполнители в старинных костюмах торжественно меняются местами, сходясь и расходясь, иногда берясь за руки, сдержанно общаясь друг с другом. Одновременно, не нарушая «придворного» ритуала, разыгрываются перипетии трагедии Шекспира.«Класс-концерт» — постановка о нелегком, но вдохновенном труде балетного танцовщика. Заглянуть за кулисы балета предлагает балетмейстер-постановщик Александр Зверев. Большую часть своей жизни балетный артист проводит в репетиционном зале с хореографом, создавая что-то совершенно новое, непрерывно совершенствуя свое мастерство. Любой класс в любой точке мира — тренировка балетной памяти и балетного ума.«Линии жизни» — рассказ о любви и вдохновенном труде, исполненный на языке танца артистами балета «Царицынской оперы».Показы гастрольных спектаклей пройдут 14 и 15 сентября на Новой сцене театра. Каждую постановку можно посетить в том числе по программе поддержки молодежи «Пушкинская карта». Все спектакли проходят под оркестр Волгоградского театра «Царицынская опера».