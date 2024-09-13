13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
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17:24 | 13 сентября
Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен
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14:00 | 13 сентября
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13:00 | 13 сентября
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12:30 | 13 сентября
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11:33 | 13 сентября
В Саратове встретили "Поезд героев"
11:30 | 13 сентября
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове
11:04 | 13 сентября
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11:02 | 13 сентября
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11:01 | 13 сентября
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Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове

Новости / Культура
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове

«Вальпургиева ночь» была известна в постановке Мариуса Петипа. В конце 40-х годов XX в. выдающийся советский хореограф Леонид Лавровский возродил балет в собственной оригинальной версии.

«Павана Мавра» – танец для двух пар, имеющий как бы форму традиционной паваны: медленный танец, где исполнители в старинных костюмах торжественно меняются местами, сходясь и расходясь, иногда берясь за руки, сдержанно общаясь друг с другом. Одновременно, не нарушая «придворного» ритуала, разыгрываются перипетии трагедии Шекспира.

«Класс-концерт» — постановка о нелегком, но вдохновенном труде балетного танцовщика. Заглянуть за кулисы балета предлагает балетмейстер-постановщик Александр Зверев. Большую часть своей жизни балетный артист проводит в репетиционном зале с хореографом, создавая что-то совершенно новое, непрерывно совершенствуя свое мастерство. Любой класс в любой точке мира — тренировка балетной памяти и балетного ума.

«Линии жизни» — рассказ о любви и вдохновенном труде, исполненный на языке танца артистами балета «Царицынской оперы».

Показы гастрольных спектаклей пройдут 14 и 15 сентября на Новой сцене театра. Каждую постановку можно посетить в том числе по программе поддержки молодежи «Пушкинская карта». Все спектакли проходят под оркестр Волгоградского театра «Царицынская опера».