Иностранных граждан познакомят с культурными и правовыми особенностями российского общества

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О социальном проекте на брифинге рассказали министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Егоров, ведущий научный сотрудник Лаборатории социологических исследований и изучения общественного мнения СГЮА Ирина Кузнецова и заместитель директора по организационной работе АНО «Центр социально-правового содействия» Инна Силантьева.Наталья Трошина отметила, что социальный проект будет реализован на средства гранта областного конкурса проектов некоммерческих организаций, который проведен в текущем году. По ее словам, некоммерческие организации вносят значимый вклад в социокультурную адаптацию иностранных граждан, дополняя мероприятия, проводимые органами власти различных уровней. В частности, в текущем году в рамках областного конкурса социальных проектов стали победителями сразу два проекта, непосредственно ориентированные на проблематику адаптации и интеграции иностранных граждан.Проект Центра социально-правового содействия поможет иностранным гражданам, которые приезжают в регион с целью осуществления трудовой деятельности, быстрее адаптироваться, познакомиться не только с особенностями российского законодательства и российской правовой системой, но и культурными традициями, особенностями российского общества, узнать историю региона, национальный и конфессиональный состав населения. Отдельным направлением работы станет профилактика экстремизма и терроризма в среде иностранных граждан.Министр подчеркнула, что в ходе обучающих мероприятий с правовыми аспектами пребывания иностранных граждан на территории региона также знакомят работодателей. Делается это с целью вовлечения всех участников процесса в планомерную и всестороннюю работу.Инна Силантьева и Ирина Кузнецова более подробно рассказали о мероприятиях, запланированных при реализации проекта, подчеркнув, что для всех заинтересованных иностранных граждан по окончании обучающих модулей будет возможность бесплатно получить квалифицированную юридическую консультацию. Дополнительно планируется проработать вопрос проведения онлайн-консультаций иностранным гражданам, которые нуждаются в правовой помощи.Спикеры отметили, что работа в рамках проекта уже началась и первые модули уже прошли. В частности, на площадке одного из работодателей в г. Балаково был организован обучающий семинар, в котором приняли участие граждане Узбекистана.Вадим Егоров в своем выступлении отметил важность и актуальность запланированной работы, подчеркнув эффективность профилактических мероприятий в формате взаимодействия органов власти, вузовского сообщества и некоммерческого сектора.