Ученики школы в Дубках получили новый спортивный инвентарь

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Напомним, глава региона 2 сентября посетил в этой школе торжественную линейку, посвященную Дню знаний. После нее Роман Бусаргин осмотрел старый корпус. Было принято решение, что регион поможет с ремонтом спортивного зала и пищеблока.Стоит отметить, что в школе организованы секции по баскетболу, волейболу, причем запись в них ведется, начиная с первого класса. Школьные команды не раз становились победителями и призерами региональных и районных турниров, принимают активное участие во Всероссийском турнире по баскетболу «КЭС-баскет».Новый спортивный инвентарь по поручению губернатора ученикам передал министр спорта Олег Дубовенко. Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что у ребят уже немало спортивных побед и новые мячи для игры в баскетбол и волейбол, а также спортивное оборудование позволят повысить качество тренировочного процесса.Ребята с воодушевлением рассказывают о своих спортивных увлечениях. Даже в период летних каникул команда не пропускала тренировок и готовилась к началу спортивного сезона.Каждая тренировка приближает их ближе к мечте стать первыми. Школа гордится их упорством и целеустремленностью, а мы желаем им удачи и новых побед на предстоящих турнирах.