Рекордные успехи аграриев: посевные площади сахарной свеклы в Саратовской области достигли исторического максимума

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Об этом заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал на совещании под председательством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи и было посвященное вопросам приобретения семян сахарной свеклы отечественной селекции в рамках подготовки к посевной кампании 2025 года.Роман Ковальский рассказал, что в этом году посевные площади под сахарной свеклой в Саратовской области достигли 14,1 тыс. га, что составляет 125 % к уровню прошлого года и является рекордом за всю историю региона. Производство сахарной свеклы ведется в 6 муниципальных районах: Аркадакском, Балашовском, Романовском, Ртищевском, Самойловском и Калининском.Особое внимание зампред уделил вопросам применения семян отечественной селекции. Так, в 2024 году в области было посеяно пять гибридов российского происхождения: «Буря», «Вулкан», «Прилив», «Сияние» и «Айсберг». Объём закупленных семян российской селекции составил 2,9 тыс. посевных единиц, что в 3,5 раза превышает показатели прошлого года.«В планах предусмотрено дальнейшее увеличение использования семян отечественной селекции в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по обеспечению продовольственной безопасности страны»,- завершая доклад, сказал Роман Ковальский.Напоминаем, на сегодняшний день в регионе убрано 2,3 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 16 % от общего плана. Накопано – 74 тыс. тонн при средней урожайности 322,2 ц/га.