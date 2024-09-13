13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:24 | 13 сентября
Ремонт домов культуры по региональной программе практически завершен
15:00 | 13 сентября
Почти 1,5 тысячи жителей региона бесплатно обучаются новым профессиям
14:00 | 13 сентября
В Саратовской области изделия народных промыслов получат особый статус
13:00 | 13 сентября
На площадке муниципального форума главы районов изучали практики общественного контроля
12:30 | 13 сентября
Саратовцам предлагают ответить на 39 вопросов «Диктанта здоровья»
11:33 | 13 сентября
В Саратове встретили "Поезд героев"
11:30 | 13 сентября
Завтра стартуют «Большие гастроли» театра «Царицынская опера» в Саратове
11:04 | 13 сентября
Иностранных граждан познакомят с культурными и правовыми особенностями российского общества
11:02 | 13 сентября
Ученики школы в Дубках получили новый спортивный инвентарь
11:01 | 13 сентября
Рекордные успехи аграриев: посевные площади сахарной свеклы в Саратовской области достигли исторического максимума
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Рекордные успехи аграриев: посевные площади сахарной свеклы в Саратовской области достигли исторического максимума

Новости
Рекордные успехи аграриев: посевные площади сахарной свеклы в Саратовской области достигли исторического максимума


Об этом заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал на совещании под председательством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи и было посвященное вопросам приобретения семян сахарной свеклы отечественной селекции в рамках подготовки к посевной кампании 2025 года.

Роман Ковальский рассказал, что в этом году посевные площади под сахарной свеклой в Саратовской области достигли 14,1 тыс. га, что составляет 125 % к уровню прошлого года и является рекордом за всю историю региона. Производство сахарной свеклы ведется в 6 муниципальных районах: Аркадакском, Балашовском, Романовском, Ртищевском, Самойловском и Калининском.

Особое внимание зампред уделил вопросам применения семян отечественной селекции. Так, в 2024 году в области было посеяно пять гибридов российского происхождения: «Буря», «Вулкан», «Прилив», «Сияние» и «Айсберг». Объём закупленных семян российской селекции составил 2,9 тыс. посевных единиц, что в 3,5 раза превышает показатели прошлого года.

«В планах предусмотрено дальнейшее увеличение использования семян отечественной селекции в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по обеспечению продовольственной безопасности страны»,- завершая доклад, сказал Роман Ковальский.

Напоминаем, на сегодняшний день в регионе убрано 2,3 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 16 % от общего плана. Накопано – 74 тыс. тонн при средней урожайности 322,2 ц/га.