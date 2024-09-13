Общественник назвал решение экологических вопросов гордостью за регион

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Представитель экологического сообщества отметил глубокую вовлеченность губернатора Романа Бусаргина в вопросы природоохранной деятельности.«В прошлом году удалось увеличить объемы работ по лесовосстановлению и лесоразведению на 60% и достичь максимального показателя за последние 20 лет: в регионе было высажено более 4 000 га леса. Это стало возможным благодаря выделению средств из областного бюджета. Для нас, как для малолесистого региона, это очень важно. Кроме этого, есть положительные изменения в материально-техническом оснащении саратовских лесхозов, укреплении групп пожаротушения. Мы максимально снизили возможные риски, особенно в пожароопасный период, и для наших зеленых насаждений, и для жителей области», – рассказал Андрей Крупин, член общественной палаты Саратовской области, Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям.По его словам, все это, а также мероприятия, которые проводятся при поддержке правительства на водных объектах и делают воду в реках прозрачнее, а их берега чище, заслуживают уважения и гордости за наш регион. – Поскольку одна из национальных целей развития России, которую обозначил перед нами глава государства Владимир Путин – это именно экологическое благополучие, – подчеркнул общественник.