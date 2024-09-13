Саратовских предпринимателей позвали в бизнес-миссию в Пермь
Центр предпринимателя «Мой бизнес» принимает заявки на участие в бизнес-миссии в Пермь. Она пройдет с 25 по 27 сентября.
В областном минэкономразвития сообщили, что мероприятие организуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом.
В рамках делового визита предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП, деловые встречи и В2В переговоры.
Со стороны Центра "Мой бизнес" будут оплачены расходы на организацию деловой программы, трансфер и проживание.
Подать заявку можно по ссылке: https://goo.su/ClHAGmE.
Фото: администрации города Перми