13 сентября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
21:15 | 12 сентября
Как снизить уровень стресса при ковиде и после него: советы психотерапевта Брестовицкой
18:32 | 12 сентября
Общественник назвал решение экологических вопросов гордостью за регион
15:00 | 12 сентября
Саратовских предпринимателей позвали в бизнес-миссию в Пермь
14:00 | 12 сентября
В Саратовской области депутат уходит добровольцем на фронт
13:00 | 12 сентября
Многодетные семьи оценили расширение мер поддержки
11:30 | 12 сентября
В Энгельсском краеведческом музее провели Уроки дружбы
11:00 | 12 сентября
Более 250 тысяч жителей области сделали прививку от гриппа
10:00 | 12 сентября
Лучшие экспортеры Саратовской области получили награды
09:16 | 12 сентября
В детском саду Ивантеевского района установят новое оборудование для очистки воды
18:38 | 11 сентября
Объявлены победительницы международной премии Successful Ladies Awards
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовских предпринимателей позвали в бизнес-миссию в Пермь

Новости
Саратовских предпринимателей позвали в бизнес-миссию в Пермь



Центр предпринимателя «Мой бизнес» принимает заявки на участие в бизнес-миссии в Пермь. Она пройдет с 25 по 27 сентября.

В областном минэкономразвития сообщили, что мероприятие организуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом.

В рамках делового визита предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП, деловые встречи и В2В переговоры.

Со стороны Центра "Мой бизнес" будут оплачены расходы на организацию деловой программы, трансфер и проживание.

Подать заявку можно по ссылке: https://goo.su/ClHAGmE.

Фото: администрации города Перми