В Саратовской области депутат уходит добровольцем на фронт

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Депутат совета города Пугачева Саратовской области Юрий Фролов решил присоединиться к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.«Его поступок служит источником вдохновения и демонстрирует, что патриотизм не знает границ», - отметил глава района Алексей Янин в соцсети.На встрече с чиновником 11 сентября пугачевец заявил, что земляки проявляют мужество, отстаивая свою Родину, и сейчас настало время выразить активную позицию.«Его слова: «Время пришло» отражают чувства множества людей, готовых прийти на помощь своим товарищам», - подчеркнул Янин.На протяжении последних Юрий Фролов активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и является членом районного отделения «Боевого братства». Депутат горсовета фракции «Единая Россия», индивидуальный предприниматель. Ранее уже участвовал в СВО (уходил добровольцем). Вернувшись, активно занимался волонтерской деятельностью, доставляя гуманитарные грузы для бойцов спецоперации.