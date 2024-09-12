Многодетные семьи оценили расширение мер поддержки

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2024 год, объявленный Президентом Годом семьи, движется к завершению. Значимость института семьи для губернатора Романа Бусаргина, который регулярно встречается с многодетными семьями, отметила Марина Шишакина, многодетная мама из Пугачевского района, член Совета по проблемам многодетных семей при Губернаторе области:«Вопросы, которые поднимаются на встречах, всегда актуальные. Они не остаются без ответа. В формате диалога всегда ищутся пути решения. К слову, в регионе ведется постоянная работа по расширению мер поддержки для многодетных семей. Из последних принятых можно выделить такие, как бесплатное посещение детского сада и право на бесплатные лекарственные препараты, компенсация за обучение в колледжах и детские путевки в летние оздоровительные лагеря, увеличение размера выплат на покупку школьной и спортивной формы. Кроме этого, сейчас дети из многодетных семей могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха».Летом этого года было принято решение о выплате при рождении второго ребенка жительницам региона в возрасте до 25 лет дополнительных 8 тысяч рублей в месяц до достижения ребенком 3 лет, независимо от материального положения семьи. «Конечно, лишними деньги никому не будут. Но помощь именно молодым мамам более необходима и оправдана. Хочется верить, что демографическая ситуация в регионе будет улучшаться, а многодетных семей с каждым годом будет становиться все больше и больше», – подчеркнула общественница.