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В Энгельсском краеведческом музее провели Уроки дружбы

Новости
В рамках постоянно действующей 37-ой выставки «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» в учреждении состоялась интерактивная программа «Китай – волшебная страна»


Ее организатором выступила региональная общественная организация «Китайский центр «Чжунго», совместно с Центром языка и культуры «Слово».

Участниками мероприятия стали учащиеся образовательных учреждений и их родители. Для них заведующая культурно-образовательным отделом Энгельсского краеведческого музея Светлана Максименко провела экскурсию по выставочному проекту «Волга и Янцзы – великие реки дружбы», познакомив с экспонатами, раскрывающими многообразие китайской культуры. Все желающие смогли принять участие в увлекательных викторинах и мастер-классах по созданию поделок из бумаги.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись Уроки дружбы. Занятия были направлены на развитие взаимопонимания и взаимоуважения у подрастающего поколения.

Специальная секция была посвящена обсуждению ценностей дружбы и её роли в жизни каждого человека, а также уникальным историям межнациональной дружбы в военные годы.

Напомним, проект саратовского Китайского центра «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» реализуется в Саратовской области при активной поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области с 2018 года; за время реализации проекта выставка была представлена во всех муниципальных районах Саратовской области.