В Энгельсском краеведческом музее провели Уроки дружбы
В рамках постоянно действующей 37-ой выставки «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» в учреждении состоялась интерактивная программа «Китай – волшебная страна»
Ее организатором выступила региональная общественная организация «Китайский центр «Чжунго», совместно с Центром языка и культуры «Слово».
Участниками мероприятия стали учащиеся образовательных учреждений и их родители. Для них заведующая культурно-образовательным отделом Энгельсского краеведческого музея Светлана Максименко провела экскурсию по выставочному проекту «Волга и Янцзы – великие реки дружбы», познакомив с экспонатами, раскрывающими многообразие китайской культуры. Все желающие смогли принять участие в увлекательных викторинах и мастер-классах по созданию поделок из бумаги.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись Уроки дружбы. Занятия были направлены на развитие взаимопонимания и взаимоуважения у подрастающего поколения.
Специальная секция была посвящена обсуждению ценностей дружбы и её роли в жизни каждого человека, а также уникальным историям межнациональной дружбы в военные годы.
Напомним, проект саратовского Китайского центра «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» реализуется в Саратовской области при активной поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области с 2018 года; за время реализации проекта выставка была представлена во всех муниципальных районах Саратовской области.
Ее организатором выступила региональная общественная организация «Китайский центр «Чжунго», совместно с Центром языка и культуры «Слово».
Участниками мероприятия стали учащиеся образовательных учреждений и их родители. Для них заведующая культурно-образовательным отделом Энгельсского краеведческого музея Светлана Максименко провела экскурсию по выставочному проекту «Волга и Янцзы – великие реки дружбы», познакомив с экспонатами, раскрывающими многообразие китайской культуры. Все желающие смогли принять участие в увлекательных викторинах и мастер-классах по созданию поделок из бумаги.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись Уроки дружбы. Занятия были направлены на развитие взаимопонимания и взаимоуважения у подрастающего поколения.
Специальная секция была посвящена обсуждению ценностей дружбы и её роли в жизни каждого человека, а также уникальным историям межнациональной дружбы в военные годы.
Напомним, проект саратовского Китайского центра «Волга и Янцзы – великие реки дружбы» реализуется в Саратовской области при активной поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области с 2018 года; за время реализации проекта выставка была представлена во всех муниципальных районах Саратовской области.