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Лучшие экспортеры Саратовской области получили награды

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Лучшие экспортеры Саратовской области получили награды




В Правительстве Саратовской области состоялось награждение победителей и призеров регионального конкурса «Экспортер года 2023» среди субъектов малого и среднего предпринимательства области. Награды вручил заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Истории успеха наших победителей – хорошая мотивация для других производителей развивать свой бизнес на экспортном направлении. В 2023 году рост экспортеров из числа малого и среднего бизнеса составил около 17%. Наши компании осваивают новые рынки, находят партнеров и заключают экспортные контракты. В этом им помогает региональный Центр поддержки экспорта. За время работы Центра большое количество предпринимателей воспользовались мерами господдержки. Им было оказано более 7 тысяч услуг. Объем поддержанного экспорта превысил 160 млн долларов. 90 новых компаний выведены на экспорт», - отметила заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова.

Генеральный директор ООО «Саратовский завод конвейеров «Феникс», победитель в номинациях «Лучший экспортер в сфере электронной торговли», «Прорыв года», призер в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» Елена Бондаренко отметила важность господдержки: «Центр поддержки экспорта помог нам с таможенным оформлением при организации поставок в Узбекистан, оказал консультационную поддержку при проведении сделок с партнерами из Казахстана и Беларуси. Содействие Центра, проведение таких конкурсов на региональном уровне дают возможность даже небольшим компаниям осваивать зарубежные рынки и стимулируют в дальнейшем развитии экспортной деятельности, ведь очень ценно, когда результаты твоих трудов замечают. Это вдохновляет на новые победы».

Всего наградами были отмечены 17 экспортеров – победителей и призеров в основных номинациях и еще 10 – в дополнительных.

Напомним, в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» в области реализуется поддержка экспортно ориентированных предприятий.