В детском саду Ивантеевского района установят новое оборудование для очистки воды

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Детский сад «Солнышко» в поселке Знаменский Ивантеевского района включили в региональную программу по установке локальных очистных сооружений. Такое решение принято по итогам прямой линии губернатора Романа Бусаргина.Напомним, накануне местные жители задали в прямом эфире вопрос по качеству воды в детском саду. Губернатор отметил, что решить проблему можно за счёт профильной региональной программы. Перед министерством строительства и ЖКХ области была поставлена задача проанализировать возможность участия учреждения в проекте.«Вчера в рамках прямого эфира после поступившего вопроса от жителей Ивантеевского района губернатор Роман Бусаргин принял решение в этом году дополнительно установить локальные очистные сооружения и в детском саду «Солнышко» районного центра», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.В рамках реализации региональной программы локальные очистные сооружения установят в образовательных учреждениях десяти муниципальных районов области: Балашовском, Аткарском, Балаковском, Екатериновском, Вольском, Перелюбском, Петровском, Ровенском, Турковском и Федоровском.«Полностью закончились работы в Петровском районе области, где финансирование программных мероприятий составило более 1 млн рублей. Локальные очистные сооружения в муниципалитете установили не только в трех запланированных школах сел Асметовка, Таволожка и поселка Студеный, но и, благодаря сформировавшейся экономии, в школе села Озерки. Отмечу, что в этом году реализуется уже второй этап региональной программы, финансирование составило 14,5 млн рублей», - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.